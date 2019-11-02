شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 01-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للارتفاع والتذبذب قرب مستوى 1.1180، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى والاندفاع نحو 1.1280 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.1065 والثبات دونه.

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