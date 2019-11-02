شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: حققنا 93% من أهداف اتفاق "أوبك+" فى خفض الإنتاج بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا خفضت إنتاج النفط فى أكتوبر الماضى بمعدل 211 ألف برميل عن أكتوبر عام 2018 أى أنها أوفت بشروط اتفاقية "أوبك +" بنسبة 93% بينما كان الخفض فى نهاية الشهر أكثر من الحجم المتفق عليه 298 ألف برميل.

ذكرت ذلك وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية نقلا عن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك.

وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية، ضمن صفقة (أوبك +) في نهاية عام 2018، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط السارية منذ بداية 2017، ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018، منها 228 ألفا على عاتق روسيا وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.