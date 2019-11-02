شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون بين الوزارة؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك غدًا الأحد تحت عنوان “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام” والمقرر عقده علي مدار أربعة أيام حتى 6 نوفمبر، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يأتى في إطار المحاولة لتوحيد كافة الجهود في الدول العربية لتحقيق خطة 2030، وتوفير إطار لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.

وأضافت، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم التعاون بين كافة الأطراف العربية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يقتضي العمل بروح الشراكة وبشكلٍ عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة.

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يشارك فى الجلسة الافتتاحية لليوم الأول من الفعاليات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتلقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وندى العجيزى، وزير مفوض، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، جامعة الدول العربية، الدكتورة رولا دشتى، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا، السفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

كما تأتى الجلسة الأولى بعنوان "الدول العربية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير نور الدليمى، وزير التخطيط العراقى، والدكتور الطاهر الجهيمى، وزير التخطيط بليبيا، والدكتور نجيب منصور العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنية، كما يشارك بالجلسة متحدثين آخرين رفيعى المستوى.