الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 2 -11–2019 فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 2 -11–2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولارأمام الجنيه المصرى اليوم السبت 2 - 11 - 2019، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، وسجل متوسط سعر عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى:
46482125ec.jpg سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

db97690495.jpg

 سعر الدولار فى بنك مصر
 

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

Advertisements

 

 سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 16.12 جنيه للشراء.

 16.20 جنيه للبيع.

9699d358af.jpg

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 16.07 جنيه للشراء.

 16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

 16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم السبت 2 -11–2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا