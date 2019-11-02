العالم يترقب الإعلان عن خطة طرح «أرامكو» السعودية غداً الأحد

الموجز

ذكرت وكالة رويترز أن الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية ربما يكون يوم غد الأحد.

لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية ربما يكون يوم غد الأحد.

ونقلت الوكالة عن 5 مصادر لها لم تكشف عن هويتهم، اليوم السبت، قولهم إن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة "أرامكو" السعودية من المرجح أن يكون يوم غد الأحد.

والأسبوع الماضي، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة السعودي، خلال مشاركته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إن الطرح "سيحدث قريباً، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب".

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وأضاف "سيكون أولاً وقبل كل شيء قراراً سعودياً.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان".

وبحسب المصادر التي نقلت عنها رويترز، فإن فإن مسئولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إعلان خطة إدراج متوقعة يوم الأحد.

ولبلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمئة من الشركة في البورصة السعودية لجمع ما بين 20 مليارا إلى 40 مليار دولار على الأقل.

والإدراج هو الركيزة الأساسية لرؤية 2030 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط.

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه 5 بالمئة من الشركة. ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.