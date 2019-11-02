شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: استقرار أسعار الخضروات للشهر السادس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف نجيب، لـ"الخليج 365" أما بالنسبة للفاكهة، تراجع متوسط أسعارها بنسبة 20% عن الموسم الماضى، إذ تراجعت أسعار العنب والجوافة والبلح والرمان بين 15-20%، مرجعا أسباب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج بسبب التوسع فى مشروعات الصوب والزراعية واستصلاح الأراضى ومنح قروض ميسرة لصغار المزراعين.
وتوقع نجيب، استمرار استقرار أسعار الخضروات والفاكهة حتى نهاية العام، إلا أنه رهن ذلك باستقرار الأحوال الجوية، لأن الخضار والفاكهة أكثر تأثراً بالأحوال الجوية، مطالباً فى نهاية حديثه الدولة بإنشاء قاعدة بيانات عن حجم إنتاج المحاصيل وحجم الاستهلاك، والنسبة المسموحة للتصدير حتى تنجح فى ضبط الأسعار وفى الوقت نفسه تحقيق عائد للمزارعين.
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