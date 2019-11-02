شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب تراجع أسعار السلع الأساسية خلال الـ10 شهور الماضية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عامر، كما تراجع متوسط سعر كلا من لحم الدواجن الأبيض من 23 إلى 19 جنيه للكيلو بنسبة انخفاض 17%، ولحم الدواجن الأحمر من 23 إلى 19 جنيه بنسبة انخفاض 9%، وقمح 11.5 مستورد من 4550 إلى 3530 جنيه للطن بنسبة انخفاض 22%، قمح 12.5 مستورد من 4720 إلى 3650 جنيه للطن بنسبة 23%، دقيق 24 من 5550 إلى 4450 جنيه للطن بنسبة انخفاض 20%، دقيق 27 من 5700 إلى 4550 جنيه للطن بنسبة انخفاض 20%.
وتابع قائلا : كما تراجع متوسط أسعار كلا من الردة من 3440 إلى 2800 جنيه للطن بنسبة انخفاض 19%، أرز شعير عريض من 6550 إلى 4000 جنيه للطن بنسبة انخفاض 39%، أرز شعير رفيع من 5940 إلى 3500 جنيه للطن بنسبة انخفاض 41%، أرز أبيض بلدى عريض كسر 3% من 10850 إلى 6950 جنيه للطن بنسبة انخفاض 36%، أرز أبيض بلدى رفيع كسر 10إلى12% من 8660 إلى 4900 جنيه للطن بنسبة 43%.
واضاف عامر ، وتراجع أيضاً متوسط سعر من زيت صويا مكرر من 12800 إلى 12350 جنيه للطن بنسبة انخفاض 4%، زيت أولين من 10750 إلى 9800 جنيه للطن بنسبة انخفاض 9%، زيت عباد مكرر 15100 إلى 15000 جنيه للطن بنسبة انخفاض 1%، والسكر المكرر من 7250 إلى 6300 جنيه للطن بنسبة انخفاض 13%، والفول البلدى الرفيع من 24700 إلى 21 ألف جنيه بنسبة انخفاض 15%، والفول الاسترالى ثلاجات من 17800 إلى 9000 جنيه للطن بنسبة انخفاض 49%.
وأرجع عامر، أسباب تراجع السلع المستوردة إلى 5 أسباب رئيسية وهى بالترتيب حسب تأثيرها؛ أولا ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، ثانيا ارتفاع الكميات المعروضة بالأسواق، ثالثا انخفاض أسعار السلع ببورصات السلع العالمية، رابعاً ضعف حركة التجارة العالمية، خامساً نجاح الدولة فى السيطرة على الأسعار.
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