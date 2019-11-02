شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 12.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 12.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر الماضى، ليغلق عند مستوى 727.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7% عن الشهر السابق. وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 415.3 مليار جنيه إلى 422.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.5 مليار جنيه إلى 206.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 615.8 مليار جنيه إلى 628.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.

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