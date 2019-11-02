شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 10.1 مليار جنيه خلال 10 شهور والان مع تفاصيل الخبر
ورفع بنك البركة مصر رأس ماله من 200.8 مليون جنيه إلى 220.9 مليون جنيه بإجمالى زيادة 140.6 مليون جنيه، كما رفع بنك فيصل الإسلامى المصرية بالجنيه من 129.9 مليون جنيه إلى 155.9 مليون جنيه بإجمالى زيادة 1.4 مليار جنيه بعد تحويل بعض الأسهم من التداول بالدولار إلى الجنيه.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
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