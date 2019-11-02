شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد تقرير الوظائف..و"ناسداك" يغلق عند أعلى مستوى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وبيانات صينية إيجابية مما دفع النفط نحو الصعود و"وول ستريت" (ناسداك وإس أند بي)نحو مستويات تاريخية جديدة.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 128 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بإضافة 85 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.6% من 3.5%.



وكشفت بيانات صينية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الماضي من 51 نقطة في إشارة إلى استمرار نموه.



من ناحية أخرى، أكد البيت الأبيض على وجود اتصالات بين واشنطن وبكين لتحديد موقع جديد سيشهد جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



ومن جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي في الإدارة الأمريكية "لاري كودلو" بأنه من الممكن زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين لو لم يتم إبرام الاتفاق.

Advertisements



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 3.7% وأغلق عند 56.20 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وسجل أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سشعر عند 54.07 دولار.



وقفزز "برنت" بنسبة 3.5% مغلقاً عند 61.69 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 61.8 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 301 نقطة) إلى 27347 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، وببلغ أعلى مستوى عند 27347 نقطة وأقل مستوى عند 27142 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 94 نقطة) إلى 8386 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 8386 نقطة وأقل مستوى عند 8326 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بحوالي 1% (ما يعادل 29 نقطة) إلىى 3067 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وسجل أعلى مستوى عند 3067 نقطة وأقل مستوى عند 3050 نقطة.