شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع قليلاً وتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وسط عزوف عن العملات الرقمية والمعادن النفيسة نتيجة إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



وتلقت الإثيريوم وأخواتها دعماً في أعقاب تصريحات الرئيس الصيني "شي جين بينج" التي حث خلالها الشركات العاملة في بلاده على تبني تكنولوجيا "بلوك شين" - التي تتم تعاملات العملات الرقمية عن طريقها - واستكشاف تطبيقاتها في قطاعات مختلفة.

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وأعلنت وكالات أنباء أن فراصنة اخترقوا حساب بورصة "بيتميكس" على موقع "تويتر"، لكن مسؤولين ببورصة العملات الرقمية أكدوا على أن أموال العملاء آمنة.



وأقبل المستثمرون على أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية اليوم بعد تقرير الوظائف الإيجابي في الولايات المتحدة الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 128 ألف وظيفة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم على بورصة "كوين تليجراف" بحلول الساعة 22:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 184 دولارا، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 184.1 دولار وأقل سعر عند 177.3 دولار.