شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إكسون موبيل" يرتفع رغم تسجيل نتائج مالية ضعيفة في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إكسون موبيل" خلال تعاملات اليوم على الرغم من إعلان الشركة عن انخفاض في أرباحها الفصلية في الربع السنوي الثالث نتيجة التراجع في أسسعار النفط وارتفاع التكاليف الإنتاجية، ورغم ذلك، فإن بيانات الشركة تفوقت على التوقعات.



وربحت "إكسون موبيل" 3.2 مليار دولار في الربع الثالث من 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح المعدلة 75 سنتا للسهم مقابل توقعات عند 67 سنتاً للسهم.



وحققت شركة الطاقة الأمريكية إيرادات بحوالي 65.05 مليار دولار مقابل توقعات محللين أشارت إلى 64.79 مليار دولار في الربع الثالث.

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وأنفقت "إكسون موبيل" 7.7 مليار دولار على أعمال الاستكشاف والتنقيب للا سيما في منطقة الحوض البرمي بولاية تكساس.



وارتفع إنتاج "إكسون موبيل" بنسبة 3% إلى 3.9 مليون برميل يومياً من الننفط المكافيء، كما ارتفع إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 1% خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "إكسون موبيل" بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 69.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 69.59 دولار وأقل سعر عند 68.31 دولار.