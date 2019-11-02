شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يرتفع بعد الإعلان عن صفقة استحواذ جديدة بأكثر من ملياري دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" - الشركة الأم لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" - خلال تعاملات اليوم عقب إعلانها عن صفقة استحواذ علىى "فيتبيت" الناشئة المتخصصة في إنتاج الساعات الذكية والأجهزة الأخرى القابلة للارتداء.



وذكرت "ألفابت" في بيان أنها اتفقت على شراء "فيتبيت" الناشئة مقابل 2.1 مليار دولار أو ما يعادل 7.35 دولار نقداً على أن تكتمل صفقة الاستحواذ بحلول عام 2020.



وقفز سهم "فيتبيت" اليوم بعد صفقة الاستحواذ بنسبة تصل إلى أكثر من 30% بدعم من الانخراط في أعمال "ألفابت" التكنولوجية العملاقة .

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وتصع "فيتبيت" ساعات ذكية بالإضافة إلى أجهزة قابلة للارتداء كتلك التي تقيس أداء الأنشطة البدنية، وهي منتجات تتنافس بها مع "سامسونج" و"آبل".



وتقدر القيمة السوقية لـ"فيتبيت" بنحو 1.5 مليار دولار حيث قفزت بما يقرب من 340 مليون دولار اليوم فقط مقارنة بجلسة الأمس.



وارتفع سهم "ألفابت" بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1266.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1270.3 دولار وأقل سعر عند 1259.7 دولار.