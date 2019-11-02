شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على تراجع طفيف لكنها تحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف وسط عزوف من المستثمرين عن المعادن النفيس وإقبال على أسواق الأسهم عقب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وبيانات أخرى إيجابية في الصين.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 128 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بينما توقع محللون إضافة حوالي تسعين ألف وظيفة خلال نفس الفترة، وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6% من 3.5%.

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وكشفت بيانات حكومية صينية عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في البلاد إلى 51.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبةة 0.1% إلى 18.052 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.16 دولار وأقل سعر عند 17.935 دولار.