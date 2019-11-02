شكرا لقرائتكم خبر عن الين ينخفض أمام الدولار وسط عزوف عن عملات الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط عزوف من المستثمرين عن العملة اليابانية كملاذ آمن عقب تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.



وألمح البنك المركزي الياباني أمس إلى مزيد من الخفض في معدل الفائدة دون الصفر لكنه أبقى عليها عند -0.10% دون تغيير.



يأتي ذلك وسط توجه من جانب بنوك مركزية عالمية نحو خفض الفائدة وضخ تحفيز نقدي لمواجهة إشارات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين في الأسواق.

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ومن أبرز تلك البنوك الاحتياطي الاتحادي الذي قرر هذا الأسبوع خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة عام 2019 لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.



وكان تقرير الوظائف الأمريكي قد كشف اليوم عن إضافة الاقتصاد 128 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تجاوز توقعات بإضافة نحو تسعين ألف وظيفة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 108.2، وسجل أعلى سعر اليوم عند 108.3 وأقل سعر عند 107.8.