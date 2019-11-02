شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرا بإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 128 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بإضافة نحو 90 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إإلى 3.6% من 3.5%.

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وأكد البيت الأبيض على اتصالات مع الصين لتحديد المكان الذي سيشهد جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1511.4 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.4%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1519 دولارا وأقل سعر عند 1505.4 دولار.