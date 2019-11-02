شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قليلاً عقب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ترقب التطورا على صعيد المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأعلن البيت الأبيض أن هناك اتصالات مكثفة بين أمريكا والصين في الوقت الحالي لتحديد موقع جديد سيشهد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين البلدين.



وأعرب مسؤولون صينيون عن شكوكهم إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مستدام بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وصرح المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأنه من الممكن زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين لو لم يتم التوقيع على مثل هذا الاتفاق.



وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت اليوم إضافة الاقتصاد 128 ألف وظيفة في الشهر الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.