شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا هذا الأسبوع بخمسة حفارات إلى 691 حفاراً.



وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بثلاثة حفارات إلى 130 حفاراً بينما انخفض إجمالي عدد حفارات الخام والغاز بثمانية حفارات إلى 822.