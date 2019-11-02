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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه في انتظار بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزادت مكاسبها في انتظار بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة فضلاً عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن أنشطة الحفر والتنقيب عن الخام في أمريكا هذا الأسبوع.
وتراجعت الضغوط عن كاهل النفط في ظل انخفاض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.
وصدرت بيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية وانتعاش مؤشر نشاط الصناعات التحويلية الصيني مما دعم التفاؤل حيال الطلب العالمي على الخام.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 55.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.4 دولار وأقل سعر عند 54.07 دولار.
وارتفع "برنت" بنسبة 1.9% إلى 60.7 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 60.9 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.
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