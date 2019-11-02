شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي بعد بيانات القطاع الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم على نحو إيجابي في اعقاب صدور بيانات حكومية إيجابية بالإضافة إلى متابعة أحدث التطورات على صعيد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت بيانات عن نمو نشاط الصناعات التحويلية في كندا إلى 51.2 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بقراءة سبتمبر/أيلول عند 51 نقطة.

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وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 128 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 85 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% من 3.5% في القراءة السابقة.



هذا، وكشفت مصادر عن أن الولايات المتحدة والصين تكثفان من اتصالاتهما من أجل تحديد مكان جديد سيشهد التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.



وعلىى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش عند 0.7601، وسجل أعلى سعر عند 0.7614 بينما بلغ أقل سعر اليوم عند 0.7574.