شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا يشهد تباطؤاً في أكتوبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات أن نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة شهد تباطؤاً خلال أكتوبر/تشرين الأول للشهر الثالث على التوالي.
وأفاد تقرير معهد إدارة التوريدات أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي ومدى التحسن في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في البلاد 48.3 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات عند 49.1 نقطة، في حين سجلت قراءة سبتمبر/أيلول 47.8 نقطة.
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