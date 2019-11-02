شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تداولات نوفمبر على ارتفاع..و"ناسداك" يحقق مستوى قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت "وول ستريت" تعاملات أولى جلسات نوفمبر/تشرين الثاني على ارتفاع حيث انتعشت في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الإيجابي مما دفع "ناسداك" و"إس أند بي 500" إلى مستويات قياسية جديدة.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 128 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بإضافة 85 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.6% من 3.5%.

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وتستعد الولايات المتحدة والصين لتحديد موقع جديد سيشهد جلسة التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي بين البلدين بعد إلغاء قمة "أبيك" في تشيلي.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن الاتفاق الجزئي سيكون 60% على الأقل من الاتفاق النهائي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 245 نقطة) إلى 27290 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 8365 نقطة، فيمما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 3061 نقطة.