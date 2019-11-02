الاقتصاد

أسعار الصلب ترتفع مع زيادة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصلب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات إيجابية فضلا عن التفاؤل  حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


كانت بيانات صينية ضعيفة قد أظهرت أمس تباطؤ نمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم إضافة الاقتصاد 128 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6%.

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وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.


وذكر البيت الأبيض أمس في بيان أن هناك اتصالات أمريكية صينية لتحديد موقع جديد للجلسة التي ستشهد التوقيع على اتفاق تجاري جزئي بين البلدين.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الصلب بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 1011.2 دولار للطن، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1011.8 دولار وأقل سعر عند 981.7 دولار.

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