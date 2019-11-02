شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى فى 5 أيام بعد بيانات صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ،بدعم بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الصين ، لكن الأسعار بصدد تكبد خسارة أسبوعية كبيرة بفعل تجدد المخاوف حيال الحرب التجارية الأمريكية الصينية ،بجانب مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.86$ ، من مستوى الافتتاح عند 54.11$، وسجل أدنى مستوي عند 54.08$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 60.28$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.74$ ، وسجل أدنى مستوي عند 58.72$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.4% ،فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 53.73$ للبرميل ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 3.1% ،وسجلت مستوي 58.63$ للبرميل ،الأدنى منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

فى الصين ،سجل مؤشرCaixin التصنيعي مستوي 51.7 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ، بأفضل من توقعات الخبراء مستوي 51.0 نقطة ،وسجل المؤشر مستوي 51.4 نقطة فى أيلول/سبتمبر.

ويعد هذا الاتساع فى نمو قطاع الصناعات التحويلية فى الصين ،هو الثالث شهريا على التوالي ، والأسرع منذ شباط/فبراير 2017 ، فى علامة إيجابية للاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط فى العالم.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت أسعار النفط العالمية حتى الآن متوسط 3% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تجدد المخاوف حيال الحرب التجارية الأمريكية الصينية ،بجانب مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

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ذكرت وكالة "بلومبيرغ" يوم الخميس نقلا عن مصادر ،أن المسؤولون الصينيون يشككون فى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري شامل طويل الأجل مع الولايات المتحدة ،بالرغم من أن الجانبين اقترابا من اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وفى نفس الإطار،اعتذرت دولة تشيلي عن استضافة قمة منتدى أبك للتجارة فى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ،والتي كان من المتوقع أن تشد خطوات مهمة فى إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الدائرة منذ 15 شهرا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 25 تشرين الأول/أكتوبر، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.5مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 439.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 16 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير،وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.

وكشفت دراسة أجرتها وكالة "رويترز" عن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال تشرين الأول/أكتوبر ،أوضحت تعافي الإنتاج من أدنى مستوى فى ثماني سنوات خلال أيلول/سبتمبر ،مع استعادت السعودية إنتاجها سريعا عقب هجمات بقيق وخريص.