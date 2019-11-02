شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة ترقبا لصدور بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق ضيق من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،ترقبا لصدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية عن مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من هذا العام.

تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش حول مستوي 18.08$ للأوقية من مستوى الافتتاح 18.10$،وسجلت أعلى مستوي 18.14$ ، وأدنى 18.01$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن الثمينة المسعرة بالدولار الأمريكي.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،قد تحقق أسعار الفضة ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، لكن هذا الأمر يتوقف على مدى تفاعل الأسعار مع بيانات الوظائف الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع ، وتوضح مدي حاجة المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 90 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع إضافة 136 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 3.6% من مستوي 3.5%، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.0% الشهر السابق.