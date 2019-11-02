«التخفيضات» ترفع الإقبال على مراكز التسوق في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

شهدت مراكز التسوق والتجزئة في دبي على مدار اليومين الماضيين الخميس والجمعة، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والوافدين والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك للاستفادة من حملة التخفيضات التي أطلقتها «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» بمشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية تصل إلى نحو 500 علامة تجارية، و2000 متجر، وتزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع حيث أتاحت لكافة المتسوقين من مختلف الأعمار انتهاز الفرصة والمشاركة في هذه المبادرة، فيما أتاحت للمتاجر المشاركة تعزيز أرباح الربع الرابع من العام الجاري. وقد شهدت المبادرة نمواً ملحوظاً وواسعاً بأعداد الزوار والمتسوقين إضافة إلى نمو كبير أيضاً في مبيعات المحال التجارية المشاركة في الحملة والتي وصلت في بعضها إلى أكثر من 175% نمواً في المبيعات وأكثر من 200% نمواً في إقبال الزوار والمتسوقين على المراكز التجارية التي قدمت عروضاً وتخفيضات تراوحت بين 30 و90%، وتحديداً أمس الجمعة بحسب عاملين في عدد من المتاجر.

قطار التخفيضات

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كما شكلت المبادرة رافداً كبيراً لقطاع التجزئة بنهاية العام الجاري، ومهدت القطاع لاستقبال قطار التخفيضات الذي سيعود من جديد خلال احتفالات اليوم الوطني بداية الشهر المقبل، ومن ثم يواصل مسيرته وصولاً لاحتفالات العام الجديد، قبل أن ينطلق قطار تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، الأمر الذي يشكل انتعاشاً لقطاع التجزئة مع نهاية العام الجاري.

ازدحام كبير

وشهدت مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في دبي زيادة كبيرة في أعداد المتسوقين والمبيعات خلال عطلة نهاية الأسبوع نظراً للعروض المميزة والتخفيضات الكبيرة لدى المتاجر المشاركة، وقد حققت جميع المتاجر المشاركة نجاحاً هائلاً ضمن مبادرة التخفيضات الكبرى التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وذلك بحسب مصادر عاملة في المجموعة.

كما شهد ابن بطوطة مول إقبالاً منقطع النظير فاق التوقعات خلال هذه المبادرة التي شاركت فيها المحال التجارية المتواجدة في المول، وقد ازدحمت الأماكن المخصصة لركن السيارات، فقد كانت مبادرة ناجحة بامتياز وفي وقت مناسب فعلاً، حيث قدمت المحال التجارية المشاركة عروضا مختلفة ومتنوعة ومناسبة لكافة الأعمار ومن كلا الجنسين، الأمر الذي ساهم في نمو أعداد المقبلين على هذه المبادرة التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع. وكان النمو بنسب كبيرة جداً مقارنة مع الفترة الماضية، حيث إن الازدحام لم يتوقف منذ بداية اليوم الأول للحملة وصولاً إلى يومها الأخير الذي يصادف اليوم السبت.