شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تطلق خدمتها الجديدة للبث المرئي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «أبل» الجمعة خدمتها الجديدة للبث التدفقي تضم مجموعة كبيرة ومتميزة من الأفلام والمسلسلات الأصلية، وهي تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر دخلها في ظلّ انحسار سوق الهواتف الذكية واحتدام المنافسة فيها.
وتنطلق هذه الخدمة الجديدة التي تحمل اسم «أبل تي في +» في حوالي مئة بلد مع برامج خاصة بسعر تنافسي هو الأدنى في هذه السوق ويبلغ 4,99 دولار شهرياً للعائلة كلها، أي نصف سعر الاشتراك الشهري الأدنى في «نتفليكس». وتبدو المنافسة على «أبل» صعبة في مواجهة المضامين المقدمة من الخدمات الرائدة في السوق («نتفليكس» و«هولو») أو («ديزني» و«إتش بي أو»).
واخترق سهم أبل أمس مستوى قياسياً جديداً بعدما قفز 1.56% متجاوزاً 252 دولاراً ما يصل بالقيمة السوقية للشركة إلى 1.14 تريليون دولار .
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