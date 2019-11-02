«موارد للصرافة» تفتتح فرعاً جديداً في جبل علي الصناعية

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افتتحت «موارد للصرافة»، فرعاً جديداً في منطقة جبل علي الصناعية، وذلك خلال حفل افتتاح حضره كل من صالح عبد الغفار الهاشمي، رئيس مجلس إدارة موارد للصرافة، ومحمد مصبح النعيمي عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، وأحمد علي بن حيدر، مدير عام شركة موارد للصرافة، وعدد من المسؤولين بمجموعة موارد للتمويل وموارد للصرافة، ويعد هذا الفرع هو السادس في مجموعة موارد للصرافة.

وقال أحمد علي بن حيدر: يأتي افتتاح الفرع الجديد في موقع استراتيجي كمنطقة جبل علي الصناعية، بناء على دراسة معمقة للسوق المحلي ومدى احتياجات تلك المنطقة لخدمات صرافة، بالإضافة إلى ثقتنا في المؤشرات الاقتصادية، ونسب نموها.

وأشار بن حيدر إلى أن هناك ل «موارد للصرافة» بعد افتتاح هذا الفرع ستة فروع موزعة فيما بين إمارتي الشارقة ودبي، وتماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع على مستوى الإمارات، تعتزم «موارد للصرافة» وخلال الخمس سنوات المقبلة افتتاح فروع إضافية جديدة بإمارة أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، لتصل بعدد فروعها إلى 15 فرعاً.

ويعمل لدى فروع «موارد للصرافة» 150 موظفاً متعددى اللغات والجنسيات.