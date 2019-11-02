شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات تاريخية جديدة ل «إس آند بي» و«ناسداك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم العالمية أمس بدعم من بيانات تصنيع صيني قوية، إضافة إلى زيادة التفاؤل بقرب انتهاء الولايات المتحدة الأمريكية والصين من إبرام اتفاق تجاري بينهما، إضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر تحسناً في القطاع.

في بورصة نيويورك، عادت مؤشرات «وول ستريت» للتحليق من جديد، وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً أمس الجمعة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر/‏ تشرين الأول.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22 نقطة أو 0.75 % إلى 3050.72 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 70 نقطة أو 0.85 % إلى 8335.05 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 250 نقطة أو 0.90 % إلى 27142.95 نقطة.

من جهته، كتب الرئيس الأمريكي الجمعة، في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر: «رائع، تم الإفصاح عن أرقام الوظائف، ومع استبعاد أثر مراجعة البيانات وإضراب عمال جنرال موتورز فإن الاقتصاد أضاف 303 ألف وظيفة جديدة»، وتابع: «هذا أفضل بكثير من المتوقع.. الولايات المتحدة رائعة».

في القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية الجمعة، في الوقت الذي أدى فيه انتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في الصين إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية بسبب تصريحات متضاربة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %، بقيادة الأسهم الألمانية المنكشفة على الصين. وربح المؤشر داكس الألماني 0.4 %.

ونمت أنشطة المصانع الصينية على غير المتوقع بأسرع وتيرة منذ 2017، ما أثار التفاؤل بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعوضت شركات التعدين خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة وقادت المكاسب على المؤشر القياسي.

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على الجانب الآخر، انخفضت أسهم بنك دانسكه، أكبر بنوك الدنمارك، 6% بعد أن قلص البنك توقعاته للأرباح السنوية في الوقت الذي يكافح فيه البنك لاستعادة الثقة بعد تورطه في إحدى أكبر فضائح غسل الأموال في العالم.

وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الجمعة في الوقت الذي ارتفع فيه الين الذي يُعتبر ملاذاً آمناً مقابل الدولار بفضل مخاوف جديدة بشأن آفاق اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين مما أثر سلباً في شركات التصدير وبقية الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.3 % ليغلق عند 22850.77 نقطة بعد أن تراجع إلى 22705.60 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من أكتوبر/‏ تشرين الأول.

وبلغ الدولار أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 107.92 ين أثناء الليل، بعد تجدد شكوك حيال التوصل إلى تسوية للحرب التجارية التي زعزعت العملة الأمريكية ودفعت أسواق الأسهم العالمية للانخفاض.

وفي ضوء تسبب قوة الين في خفض أرباح شركات التصنيع اليابانية المُحققة في الخارج حين يعاد تحويلها إلى البلاد، تعرضت الشركات المعتمدة على التصدير والقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية لضغوط أمس.

وانخفض سهم أوليمبوس لصناعة المعدات البصرية 2.8 % بينما تراجع سهم فانوك لصناعة الروبوت 1.9 % وهبط سهم توشيبا لصناعة الأجهزة الإلكترونية 1.8 %.

وارتفع سهم كيينس لإنتاج المعدات الآلية للمصانع 8.2 % ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق، ولتصبح كيينس رابع أكبر شركة من حيث رأس المال السوقي على منصة التداول الرئيسية متفوقة على سوني ومجموعة سوفت بنك أمس.

وأعلنت الشركة عن خطة لتجزئة السهم وتوقعات لتوزيعات أرباح سنوية تزامناً مع نتائج أعمالها عن الفترة من إبريل/‏ نيسان إلى سبتمبر/‏ أيلول بعد إغلاق السوق أمس الأول الخميس.

وارتفع سهم موراتا للتصنيع 3.2 % بعد أن رفعت شركة صناعة المكونات الإلكترونية توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بالكامل. (وكالات)