شكرا لقرائتكم خبر عن 418 مليوناً تجارة دبي مـن «معدات النقل» يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

بلغ متوسط تجارة دبي اليومية «لمعدات النقل وأجزائها وإضافاتها» في النصف الأول الماضي 418 مليون درهم من إجمالي حجم التجارة في الفترة المذكورة والتي تجاوزت حاجز 75.5 مليار درهم.

وبحسب بيانات صادرة عن «دائرة جمارك دبي»؛ بلغت قيمة واردات دبي من معدات النقل وأجزاؤها وإضافاتها 43 مليار درهم بمتوسط يومي 238 مليون درهم، في حين تجاوزت قيمة الصادرات 1.4 مليار درهم بمتوسط يومي 7 ملايين درهم، و31.2 مليار درهم لإعادة التصدير وبمتوسط يومي 173 مليون درهم.

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