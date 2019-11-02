«شروق» تقدم أبرز المشاريع السياحية في سوق السفر بلندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تعرض هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ثمانية من أبرز مشاريع السياحة البيئية والضيافة الفاخرة في إمارة الشارقة خلال مشاركتها في معرض «سوق السفر العالمي»، الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، بهدف تسليط الضوء على تطورات القطاع السياحي في إمارة الشارقة، وأحدث إنجازات (شروق) في توسيع نطاق السياحة البيئية المستدامة في الإمارة.

تقدم «شروق» خلال مشاركتها في المعرض، ضمن جناح إمارة الشارقة تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، «مجموعة الشارقة للضيافة»، أول علامة محلية فاخرة تنطلق من الشارقة في قطاع الضيافة، وتجمع تحت مظلتها عدداً من المشاريع التي تطورها الهيئة في مختلف مدن الإمارة ويديرها المشغل الفندقي «مسك من شذا».

وتبرز هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أمام خبراء القطاع السياحي والآلاف من زوار الدورة 40 من المعرض، أهم وجهاتها ومشاريعها السياحية الفاخرة والبيئية الرائدة، ومنها، «نزل الرفراف»، مشروع الضيافة فئة الخمس نجوم والذي يوفر للنزلاء 20 خيمة فاخرة مجهزة بكافة الاحتياجات والخدمات، وتجربة إقامة فريدة ضمن محمية أشجار القرم في كلباء، و«نزل الفاية»، الذي يتوسط صحراء مليحة، ويقدم لزواره تجربة سياحية تمتزج فيها الأصالة والتراث بالحداثة وخدمات الضيافة عالية الجودة، و«واحة البداير» المشروع السياحي الفاخر الذي يتوسط صحراء البداير ويتكون من غرف فاخرة وخيام تراثية ومجموعة من المطاعم والمقاهي.

ومن خلال هذه المشاريع الثلاثة التي تستقطب الزوار والسيّاح من جميع أنحاء العالم، تقدم (شروق) رؤيتها الفريدة للمشاريع السياحية والبيئيّة، عبر تقديم الروح الثقافيّة للمنطقة وعاداتها العريقة، وذلك من خلال مبادراتها المستمرة لتطوير المشاريع في مناطق تختزن الكنوز التراثية التي تعبر عن أصالة المنطقة، وتقدمها بروح عصرية تواكب معايير الضيافة الفاخرة.

وتعرض (شروق) أمام المستثمرين والسياح مجموعة من مشاريعها الأخرى، مثل جزيرة النور، الوجهة الأولى في العالم العربي التي تمزج بين الفنون والترفيه والطبيعة، ووجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية التي تجمع بين الخدمات الراقية والرفاهية والتراث، وقلب الشارقة، المشروع الذي يحتضن مجموعة من الكنوز التراثية والأعمال الفنية التي تركها الآباء والأجداد لتكون شاهداً على الإرث الحضاري العريق للإمارة، وفندق البيت الفاخر من فئة الخمس نجوم، والذي يعد أول فندق تراثي إماراتي في «قلب الشارقة» وتديره مجموعة الفنادق السياحية «جي إتش إم»، وحدائق المنتزه، إحدى أهم الوجهات الترفيهية العائلية في الإمارة.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «نجحت (شروق) في تعزيز الاهتمام الدولي بالسياحة البيئية في إمارة الشارقة، وستواصل من خلال مشاركتها للعام الثالث عشر على التوالي بمعرض سوق السفر العالمي في لندن 2019، تسليط الضوء على أحدث الإنجازات التي أسهمت بتنويع محفظتها المتميزة من المشاريع السياحية والترفيهية».

وتابع القصير «يتواصل نمو معدل مستوى الاستثمار السياحي الذي تستقطبه الشارقة، وبشكل خاص في القطاعات الثقافيّة والبيئيّة، حيث تشير إحصائيات (هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة)، إلى أن عدد السياح الذين زاروا إمارة الشارقة خلال العام 2018 وصل إلى مليون و700 ألف سائحٍ، أنفقوا 633 مليون درهم، وسنواصل جهودنا لجذب المستثمرين العالميين، والعلامات التجارية العالمية الرائدة، من خلال تطويرنا لمشاريعنا القائمة وإطلاق مشاريع جديدة مستقبلاً بما يتيح تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض والخدمات التي تقدمها الهيئة، كما توفر لنا المشاركة في المعرض فرصة مثالية لتقديم باقة من العروض السياحية الخاصة الأمر الذي يسهم بتحقيق أهدافنا المتمثلة بدعم جهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي الرامية لاستضافة 10 ملايين سائح بحلول عام 2021».

ويجمع «معرض سوق السفر العالمي» في لندن فرصة التعرف الى أكثر من 5 آلاف وجهة وعلامة تجارية في جميع أنحاء العالم.