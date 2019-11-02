شكرا لقرائتكم خبر عن رهن شراء تطبيقات الهاتف المتحرك باتصـال المشتـرك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبالتعاون مع «اتصالات» و«دو» إيقاف عمليات الشراء من متاجر تطبيقات الهاتف المتحرك: «أبل» أو «أندرويد» باستخدام رقم الهاتف، إلا بعد قيام المشترك بالاتصال بشركتي «اتصالات» أو «دو» وتحديد سقف محدد لقيمة المشتريات من هذه المتاجر وذلك ابتداء من أول نوفمبر /‏ تشرين الثاني الجاري.

يأتي إجراء «الهيئة» ضمن التدابير التي تتخذها بالتعاون مع «اتصالات» و«دو» بهدف حماية المستهلك من «صدمة الفاتورة» وتقليل الشكاوى المتعلقة بارتفاع الفواتير نظير خدمات لم يطلبوها أو يقوموا بتفعيل الاشتراك بها.

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