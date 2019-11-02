الاقتصاد

19 مليار دولار مساهمة الجيل الخامس في الناتج السعودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات «إس.تي.سي»، ناصر بن سليمان الناصر، أن تبلغ مساهمة الجيل الخامس المتوقعة في الناتج المحلي للمملكة 19 مليار دولار، إضافة إلى توفير نحو 20 ألف وظيفة، بحلول 2030. وكشف الناصر، عن زيادة سرعة الإنترنت في المملكة إلى ستة أضعاف، في آخر عامين ونصف العام، حيث قفزت من 10 ميجا إلى 61 ميجا. (د ب أ)

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