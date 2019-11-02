ضغوط البيع تتراجع بالأسهم.. و«الدار» نجم الأسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

رزحت الأسهم المحلية ما بين ضغوط بيع، وعمليات جني أرباح خاطفة، في أسبوع متقلب شهد ضغوطاً على قطاع العقار وبعض أسهم البنوك باستثناء «الدار» الذي سجل أداء إيجابياً، وظل محط أنظار المستثمرين الأجانب بعد أن استغلوا الأسعار المغرية، وضخوا في السوقين نحو 140 مليون درهم محصلة شراء.

تراجع مؤشر سوق دبي خلال أسبوع بنسبة 1.3%، بضغط رئيسي من «إعمار» و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، كما نزل مؤشر سوق أبوظبي 1.07% تحت وطأة نزول أسهم «أبوظبي الأول»، و«اتصالات».

وصلت السيولة الأسبوعية في الأسواق إلى 1.5 مليار درهم، منها 829.7 مليون درهم في دبي، و727.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 877.7 مليون سهم، توزعت بواقع 615 مليون سهم في دبي، و262.7 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 19 ألف صفقة.

وتوزعت مشتريات الأجانب غير العرب، بواقع 73.2 مليون درهم في دبي، و66 مليون درهم في أبوظبي، وركزوا مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الدار»، و«إعمار مولز»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، في وقت تباين أداء المحافظ الاستثمارية مع اتجاهها نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 40 مليوناً محصلة شراء، وإلى البيع بدبي.



سوق أبوظبي



هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5107.76 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

ونزل قطاع البنوك 1.59% بفعل هبوط سهم «أبوظبي الأول» 2.56%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.19%، وذلك في مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 3.04%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 1.64% نتيجة تراجع سهم «دانة غاز» 2.55%، و«طاقة» 2.86%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.38%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.95% نتيجة انخفاض سهم «إشراق» 1.08%، و«الواحة كابيتال» 0.98%.

وفي المقابل، سجل قطاع العقار ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1.73% بفضل تألق سهم «الدار» بارتفاعه 1.73%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.78%.



سوق دبي



سجل مؤشر سوق دبي المالي، انخفاضاً أسبوعياً عند مستوى 2746.93 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والنقل، وذلك في مقابل ارتفاع قطاع الاستثمار.

ونزل قطاع العقار 3.4% بعد تراجع سهم «إعمار العقارية» 4.47%، و«إعمار للتطوير» 1.22%، و«أرابتك» 7.04%، و«داماك» 4.86%، و«ديار» 4.71%، و«الاتحاد العقارية» 1.89%، فيما ارتفع «إعمار مولز» 0.52%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.2% بفعل تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.56%، و«الإمارات دبي الوطني» 4%.

وهبط قطاع النقل 1.3% نتيجة تراجع سهم «العربية للطيران» 0.73%، و«أرامكس» 1.75%، و«الخليج للملاحة» 0.71%.

وبالعكس، صعد قطاع الاستثمار 0.43% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.78%، و«شعاع كابيتال» 1.39%، على الرغم من تراجع «سوق دبي المالي» 0.89%.



توجهات السيولة

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ووصلت التداولات الأسبوعية على سهم «إعمار العقارية» في سوق دبي خلال أسبوع 166.8 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 4.27 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 164 مليون درهم، وأقفل عند 12 درهماً، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 113 مليون درهم، مغلقاً عند 5.29 درهم.

وبشأن التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي حصد «الدار» أعلى قيمة بـ161.2 مليون درهم، مغلقاً عند 2.35 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 154.13 مليون درهم، مغلقاً عند 15.22 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 143.22 مليون درهم، مغلقاً عند 7.8 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وجاء في مقدمة الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال أسبوع، سهم «القدرة القابضة»، مرتفعاً 11.72% ومغلقاً عند 0.944 درهم، تلاه سهم «سوداتيل»، وزاد بنسبة 3.95% إلى 0.395 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» الذي حل ثالثاً من حيث الارتفاع.

وفي المقابل، نزل سهم «بنك الاستثمار» 9.78% إلى 2.03 درهم، تلاه سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بانخفاض قدره 9.71% مغلقاً عند 1.58 درهم، ثم سهم «بلدكو» بنزوله 8.7% عند 0.378 درهم.

أما من حيث أكبر الارتفاعات في سوق دبي خلال أسبوع، جاء في المركز الأول سهم «دبي الوطنية للتأمين»، بارتفاعه 10.98% مغلقاً عند 4.55 درهم، تلاه سهم «الرمز كوربوريشن»، بصعوده 3.59% إلى 0.807 درهم، ثم سهم «أمان»، وزاد 3.37% إلى 0.46 درهم.

وبالعكس، كان الانخفاض الأكبر لسهم «أرابتك»، الذي أغلق سعره عند 1.85 درهم، تلاه سهم «تكافل الإمارات» متراجعاً بنسبة 6.4% ومغلقاً عند 1.17 درهم، ثم سهم «السلام القابضة»، وهبط 5.88% إلى 0.4 درهم. وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مبيعاتهم الأسبوعية على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«أملاك»، و«داماك»، و«دانة غاز»، وغيرها من الأسهم.



تداولات الجنسيات



وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال الأسبوع المنصرم، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 139.2 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 139.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 11 مليون درهم محصلة بيع العرب، و35.15 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، ونحو 93 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي وحده، اتجه المستثمرون الأجانب أيضاً نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 73.2 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 73.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و43.57 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و26 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي كان التوجه الشرائي للمستثمرين الأجانب والخليجيين، بصافي استثمار بلغ 74.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 66 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و8.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 74.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 7.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و67 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.



المحافظ



هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في التعاملات الأسبوعية، والتي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ نحو 40 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 6.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 40 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ 6.4 مليون درهم محصلة شراء.

