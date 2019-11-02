«اليونيدو».. مؤتمر دولي في أبوظبي لصياغة مستقبل قطاع الصناعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) غداً في أبوظبي بمشاركة 800 وزير ومسؤول وممثلي 170 دولة عضو في المنظمة، بهدف صياغة مستقبل التنمية الصناعية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما يسبقه اليوم السبت مؤتمر خاص بالدول الأقل نمواً يتضمن 5 جلسات بحضور 350 مشاركاً. ويجسد اختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث الدولي المهم - الذي يستمر حتى ال 7 من نوفمبر الجاري - الثقة الكبيرة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي، لكونه يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة خارج مقر المنظمة في فيينا في تايلاند عام 1987، والكاميرون 1993 وبيرو 2013 وحالياً في أبوظبي، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على مستوى العالم.

ويعقد المؤتمر العام 25 جلسة نقاش حول السياسات التي من شأنها المساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وسيرافق جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر ال 14 فعالية مصاحبة رفيعة المستوى، وتتمحور حول ستة مواضيع رئيسية، وهي الشباب وريادة الأعمال، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المستدامة، والمجمعات الصناعية، والاقتصاد التدويري.

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ويناقش المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على مدار 5 أيام المجالات الرئيسية حول دور الصناعة في بناء مستقبل أفضل والتواصل والابتكار، بينما يصاحب المؤتمر معرض مصغر يسلط الضوء على المساهمة العالمية لليونيدو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنظم «اليونيدو» جلسات نقاش خاصة حول هذه المواضيع تجمع بين ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في اليونيدو ومجموعة من كبار قيادات الشركات والمؤسسات الإماراتية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي» و«ستراتا للتصنيع» و«سند لتقنيات الطيران» و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، وغيرها لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الصناعية وتبادل الخبرات وعقد الشراكات، ووضع الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وضمن أعمال المؤتمر العام لمنظمة ال «يونيدو»، يناقش المنتدى السابع للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والذي يحمل عنوان «الصناعة 2030 شراكات بناءة» الدور الذي تلعبه الشراكات المبتكرة، مثل برنامج اليونيدو لشراكات الدول في دعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتسليط الضوء على كيفية إسهام مختلف الشركاء في المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد المالية لدعم التصنيع، وخاصة في إفريقيا. (وام)