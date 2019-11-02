شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين منتصف نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أمس إنجاز «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة المبدئي مع الصين في منتصف نوفمبر الجاري.
من جهة أخرى وافقت منظمة التجارة العالمية، على فرض الصين عقوبات على الولايات المتحدة بقيمة 3.6 مليار دولار، في نزاع تجاري بينهما يعود إلى ما قبل بدء الحرب التجارية بين البلدين، لكنها قد تؤدي إلى زيادة حدة الحرب التجارية بين البلدين.
وتعود الشكوى الصينية، إلى ما قبل اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ 18 شهراً، والتي أدت إلى تبادل فرض الرسوم العقابية بين البلدين.
وفي مايو 2017 قالت منظمة التجارة العالمية إن على الولايات المتحدة تعديل نظامها لمكافحة الإغراق، والذي كانت واشنطن تستخدمه في الحد من وصول السلع الصينية رخيصة الثمن إلى السوق الأمريكية. وطلبت الصين من منظمة التجارة العالمية السماح لها بفرض رسوم عقابية بقيمة 7 مليارات دولار على السلع الأمريكية.
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