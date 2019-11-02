منصّة «باشر» بمنطقة الجرف في عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

تُواصل منصّة «باشر» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أعمالها، وتنتقل هذا الأسبوع إلى جمعية أسواق عجمان التعاونية في منطقة الجرف لتصل إلى الجمهور ومجتمع الأعمال أينما كانوا، وذلك بهدف الاستمرار في التوعية بخدمة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، والتسجيل الفوري في الهوية الرقمية الموحّدة لدولة الإمارات «UAE Pass». وتستقبل المنصة الزوّار يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً حتى يوم الخميس المقبل.

وفي سبيل تشجيع الجمهور وروّاد الأعمال لتجربة الخدمة ليكتشفوا بأنفسهم مدى سرعتها وسهولتها والأمان الذي تتمتّع به أعلنت الدائرة عن تقديم عدة حوافز تشجيعية منها الهدايا العينية لأي مستثمر يُصدر رخصة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي، كما سيحظى المستثمرون بفرصة الفوز بجوائز قيّمة عن طريق الدخول في السحب الشهري.