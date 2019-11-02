«جوجل» تستحوذ على «فيتبيت» مقابل 2.1 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ألفابيت»، الشركة الأم ل«جوجل» رسمياً عن أنها ستستحوذ على شركة «فيتبيت» للتكنولوجيا، الأمر الذي يجعل شركة التكنولوجيا العملاقة منافساً شديداً ل «أبل» في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، وتقدر صفقة «فيتبيت» بنحو 2.1 مليار دولار. وارتفع سهم «فيتبيت» بنسبة 16%، في حين ارتفعت أسهم «ألفابيت» بحوالي 0.8% بعد الإعلان عن الصفقة.

وستدفع «ألفابيت» 7.35 دولار للسهم الواحد نقداً لعملية الاستحواذ، ومن المتوقع أن تتم الصفقة في 2020. وارتفع سهم «فيتبيت» بأكثر من 30% يوم الاثنين الماضي، على خلفية أنباء تشير إلى أن «ألفابيت» قدمت عرضاً للاستحواذ على شركة تصنيع الساعات الذكية. وبلغت القيمة السوقية ل «فيتبيت» 1.5 مليار دولار في نهاية تداولات يوم الاثنين، بزيادة قدرها 340 مليون دولار عن يوم التداول السابق. (وكالات)