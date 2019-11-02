شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «إكسون موبيل» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح شركة «إكسون موبيل» في الربع الثالث من العام الجاري لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين، مع تراجع أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بالنمو.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، أن صافي الأرباح تراجع إلى 3.170 مليار دولار، مقارنة 6.240 مليار دولار في فترة المقارنة. وتراجعت الإيرادات إلى 65 مليار دولار، مقابل 76.6 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

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