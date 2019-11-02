تباطؤ تدفقات المحافظ للأسواق الناشئة في أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد التمويل الدولي إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار في أكتوبر/‏تشرين الأول، في الوقت الذي استمر فيه تأثر المستثمرين بالضبابية المرتبطة بتوترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف المعهد أن التدفقات على الديون شكلت القدر الأكبر من المبلغ؛ إذ مثلت 21.3 مليار دولار من التدفقات.

وقال معهد التمويل: «نعتقد أن آفاق تدفقات الأسهم للأسواق الناشئة بخلاف الصين، تظل صعبة».

وذكر معهد التمويل الدولي، الشهر الماضي، أن الأسواق الناشئة استقطبت تدفقات للمحافظ بقيمة 37.7 مليار دولار في سبتمبر، ومثلت الديون القدر الأكبر من تلك القيمة.