الاقتصاد

تباطؤ تدفقات المحافظ للأسواق الناشئة في أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ تدفقات المحافظ للأسواق الناشئة في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد التمويل الدولي إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار في أكتوبر/‏تشرين الأول، في الوقت الذي استمر فيه تأثر المستثمرين بالضبابية المرتبطة بتوترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
وأضاف المعهد أن التدفقات على الديون شكلت القدر الأكبر من المبلغ؛ إذ مثلت 21.3 مليار دولار من التدفقات.
وقال معهد التمويل: «نعتقد أن آفاق تدفقات الأسهم للأسواق الناشئة بخلاف الصين، تظل صعبة».
وذكر معهد التمويل الدولي، الشهر الماضي، أن الأسواق الناشئة استقطبت تدفقات للمحافظ بقيمة 37.7 مليار دولار في سبتمبر، ومثلت الديون القدر الأكبر من تلك القيمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تباطؤ تدفقات المحافظ للأسواق الناشئة في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا