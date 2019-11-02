برنامج «اكتشف أمريكا».. تجربة فريدة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، و50 شريكاً محلياً ودولياً، نظمت السفارة الأمريكية في الإمارات حملة اكتشف أمريكا، وهو الاحتفال السنوي الذي يتوج العلاقة متعددة الأوجه التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات.

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وتحت عنوان موبيليتي (التحرك)، أحد المواضيع الثلاثة لإكسبو 2020، تكشف النسخة الخامسة من اكتشف أمريكا، مجموعة متنوعة من الأحداث التجارية والاستثمارية المتعلقة بموضوع موبيليتي (التحرك) الأوسع نطاقاً مع التطبيقات التجارية. وتسلّط هذه الفعاليات الضوء على الخبرات المحلية والقيادة الإماراتية، إضافة إلى ريادة الأعمال الأمريكية وقيادة الفكر؛ لذا فإن أحد الأهداف الرئيسية للحملة، هو توفير منصة للشركات الأمريكية لعرض قيمتها بالنسبة للمشترين والشركاء المحتملين في دولة الإمارات.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «أقامت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية شراكة تجارية ناجحة تقدّر بقيمة 25 مليار دولار. إن استضافة منصة مثل اكتشف أمريكا، هنا في أبوظبي، من شأنه تمتين العلاقات بين البلدين من خلال التعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين من الولايات المتحدة». كما أنه يوفر لسكاننا تجارب ثقافية فريدة من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة التي تتم استضافتها في جميع أنحاء العاصمة، وهي إضافة ممتازة لهذه الحملة المبتكرة.

وقال نائب رئيس البعثة ستيف بوندي: «يسهم برنامج اكتشف أمريكا في تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، من خلال الاحتفال بالوصمة والثقافة الأمريكية». وأضاف: «تتمثل أهدافنا في تزويد الشركات الأمريكية بمنصة لعرض منتجاتها وخدماتها للمشترين والشركاء المحتملين في الإمارات، إضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات بين الولايات المتحدة والإمارات، والتمتع بالمأكولات والموسيقى والثقافة الأمريكية. من خلال الدعم المطلق الذي تقدمه السفارة الأمريكية، يقدم اكتشف أمريكا، خطوات فريدة وفعالة لبناء وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين».