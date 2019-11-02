شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «علي بابا» تقفز 288% والإيرادات 40% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أرباح شركة «علي بابا» بنحو 288% في الربع الثالث، كما حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 40%.

وقالت الشركة الصينية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، الجمعة، إن صافي أرباحها سجل ارتفاعاً عند مستوى 70.74 مليار يوان (9.89 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ، مقابل 18.24 مليار يوان في فترة المقارنة. وزادت الأرباح التشغيلية للشركة 51% مُسجلة 20.36 مليار يوان (2.84 مليار دولار)، أما الإيرادات فزادت 40% مسجلة 119.01 مليار يوان (16.65 مليار دولار).

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