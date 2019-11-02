شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار السكر والزيت والدواجن ..واستقرار الأرز والفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار السلع الأساسية، نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع الكميات المعروضة بالأسواق، وانخفاض أسعار السلع ببورصات السلع العالمية، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات السلعية.

وتراجعت أسعار السكر إلى 6250 جنيه للطن، زيت الصويا المكرر إلى 12350 جنيه للطن، وزيت الأولين إلى 9800 جنيه للطن، زيت الصويا 47 إلى 6600 جنيه للطن، صويا 46 إلى 6400 جنيه للطن، وصويا 44 إلى 6100 جنيه للطن، وبذرة صويا أرجنتينى/أوكرانى إلى 6500 جنيه للطن، الردة المحلى إلى 2800 جنيه للطن، كما تراجع أسعار لحم أبيض دواجن إلى 19 جنيه للكيلو، ولحم دواجن الأحمر إلى 24 جنيه للكيلو، بحسب شركة أسواق.

واستقرت أسعار الأزر شعير عريض عند 4000 جنيه للطن، وأرز شعير رفيع إلى 3500 جنيه للطن، وأرز أبيض بلدى عريض كسر 3% عند 6950 جنيه للطن، وأرز أبيض بلدى عريض-كسر 10 إلى 12% عند 6000 جنيه للطن، كما استقر سعر زيت ذرة خام عند 115000 جنيه للطن، وزيت عباد الشمس مكرر عند 15000 جنيه للطن، والفول البلدى الرفيع عند 21 ألف جنيه للطن، والفول البلدى-عريض عند 17 ألف جنيه للطن.

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بينما ارتفعت أسعار القمح 11.5 أوكرانى إلى 3570 جنيه للطن، وقمح 11.5 روسى إلى 3600 جنيه للطن، وقمح 12.5 روسى إلى 3670 جنيه للطن، وقمح 13.5 روسى إلى 3720 جنيه للطن، وقمح 5.14 روسى إلى 4000 جنيه للطن، ودقيق-24 إلى 4450 جنيه للطن، ودقيق -27 إلى 4550 جنيه للطن.