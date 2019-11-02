شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء خلال الأسبوع المنتهى..و"دبى" يهبط بأكبر وتيرة تراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال آخر أسبوع بشهر أكتوبر الماضى، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.14%، وانخفضت بورصة دبى بأكبر وتيرة خلال الشهر بنسبة 1.34%، وخسر رأس المال السوقى لبورصة قطر 12.1 مليار ريال، كما تراجعت بورصتى البحرين والكويت.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.14% خاسراً 169.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7744.08 نقطة، بضغوط هبوط 14 قطاع على رأسها الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.14% خاسراً 169.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7744.08 نقطة، بضغوط هبوط 14 قطاع على رأسها الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 506.98 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 39.89 مليار ريال لتصل إلى 1.82 تريليون ريال.

وتراجع 14 قطاع ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.28%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.82% خاسراً 188.92 نقطة ليغلق عند مستوى 10188.97 نقطة بضغوط هبوط 4 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 12.1 مليار ريال ليغلق عند مستوى 563.428 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.07%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 332.25 مليون سهم بقيمة إلى 1.03 مليار ريال عبر تنفيذ 22.67 ألف صفقة، وارتفع 20 سهماً، فيما تراجع 24 سهماً، واستقر سهمين.

وهبط ببورصة قطر 4 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.59%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.34% خاسراً 7.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2746.93 نقطة، وهى أكبر وتيرة تراجع أسبوعى منذ بداية شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوى أسبوعى منذ منتصف شهر يوليو الماضى. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.34% خاسراً 7.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2746.93 نقطة، وهى أكبر وتيرة تراجع أسبوعى منذ بداية شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوى أسبوعى منذ منتصف شهر يوليو الماضى.

Advertisements

وبلغ حجم التداول ببورصة دبى، 497.49 مليون سهم بقيمة 786.79 مليون درهم، وارتفع رأس المال السوقى لبورصة دبى بنحو 3.868 مليار درهم ليغلق عند مستوى 372.689 مليار درهم.

تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.41% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.47%، أرابتك القابضة بنسبة 7%، إعمار مولز بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.21% خاسراً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.27 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.21% خاسراً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.27 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 19.75 مليون سهم بقيمة 4.51 مليون دينار.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.51% بضغوط بهوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.3%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.5%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بضغوط هبوط معظم القطاعات. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بضغوط هبوط معظم القطاعات.

وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.88% خاسراً 50.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5717.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% خاسراً 73.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6211.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.94 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 741.72 مليون سهم بقيمة 127.11 مليون دينار عبر تنفيذ 31.14 ألف صفقة.