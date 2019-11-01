الاقتصاد

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.14% خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.14% خاسراً 169.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7744.08 نقطة، بضغوط هبوط 14 قطاع على رأسها الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية.

 

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 506.98 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 39.89 مليار ريال لتصل إلى 1.82 تريليون ريال.

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وتراجع 14 قطاع ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.28%.

 

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