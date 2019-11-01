شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 12.1 مليار ريال خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لـبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.82% خاسراً 188.92 نقطة ليغلق عند مستوى 10188.97 نقطة بضغوط هبوط 4 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 12.1 مليار ريال ليغلق عند مستوى 563.428 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.07%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 332.25 مليون سهم بقيمة إلى 1.03 مليار ريال عبر تنفيذ 22.67 ألف صفقة، وارتفع 20 سهماً، فيما تراجع 24 سهماً، واستقر سهمين.

Advertisements

وهبط ببورصة قطر 4 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.59%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.