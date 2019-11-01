شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 12.1 مليار ريال خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 332.25 مليون سهم بقيمة إلى 1.03 مليار ريال عبر تنفيذ 22.67 ألف صفقة، وارتفع 20 سهماً، فيما تراجع 24 سهماً، واستقر سهمين.
وهبط ببورصة قطر 4 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.59%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.
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