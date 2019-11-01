«دبي للاستثمارات الحكومية» تلتزم الاكتتاب بزيادة رأسمال «الإمارات دبي الوطني»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان بشأن عملية طرح حقوق اكتتاب استراتيجية لجمع رأسمال يصل لغاية 6.45 مليار درهم، إن «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» (ICD)، باعتبارها المساهم الرئيسي التي تمتلك حصة بنسبة 55.76% تقريباً من أسهم رأس المال المصدرة لبنك الإمارات دبي الوطني، قد أبدت التزامها الكامل بدعم حقوق الاكتتاب. وأضاف أن المؤسسة وافقت على ممارسة حقوقها في الاكتتاب في حصتها التناسبية من العدد الإجمالي للأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها بموجب حقوق الاكتتاب. وفي أعقاب استكمال عملية حقوق الاكتتاب، ستبقى مؤسسة دبي للاستثمار المساهم الرئيسي في البنك.

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