«حلم المصريين يتبخر» .. الـ «24 ألف جنيه» طلعت إشاعة .. اللواء محمد شيرين يكشف تفاصيل «السيارة الكهربائية»

الموجز
كشف اللواء المهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الإنتاج الحربي،خلال مشاركته الهاتفية فى برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لم يتم تحديد سعر السيارة الكهربائية الجديدة، ولكن هناك دراسة لمدة عامين تم عملها لإنشاء مركبات الكهربائية حديثة تواكب التطور العالمي.
وأضاف شيرين، أنه تم تقسيم المركبات الكهربائية فى مصر إلى ثلاث أنواع، اول نوع هو الأتوبيسات التى تعمل داخل المدن، وثاني نوع هو الحافلات السياحية والأتوبيسات التى تعمل ما بين المحافظات، وأخيرا هو المركبات الملاكي والأجرة الصغيرة.
وأشار شيرين، إلى أنه خلال شهر أبريل الماضي أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى الصين فى منتدى الحزام والطريق تم توقيع شيئان، أولي شيء هو عقد ما بين مصر وشركة "فوتون" لتوريد 50 أتوبيسا يعمل بالكهرباء للعمل داخل مدن القاهرة، وثاني شيء هو توقيع بروتوكول تعاون لتصنيع 2000 أتوبيس على مدار أربع سنوات قادمة.
وأكد المهندس محمد شيرين أن تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر سيكون داخل الإنتاج الحربى بمشاركة مع شركات الإنتاج الحربي الشقيقة وقطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص.
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