4 قرارات عاجلة من «الكهرباء» بشأن الفواتير

الموجز
إجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة، مع رؤساء شركات التوزيع الـ9 ورئيس مجلس إدارة شركة شعاع لقراءة العدادات، لبحث شكاوى المواطنين المتكررة، مؤخرًا من أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية.
وبدأت وزارة الكهرباء في اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة تلك الشكاوى والعمل للقضاء عليها نهائيًا.
وجاءت كالتالي : -
1- عقد دورات تدريبية للعاملين في إدارات الكشف والتحصيل لرفع مهارتهم، وتأهيلهم على العمل مع الجمهور.
2- بدء التجربة في 3 شركات توزيع كهرباء هي القناة والإسكندرية وجنوب القاهرة.
3- تعميم الدورات على باقي شركات التوزيع بدء من الشهر الحالي.
4- الدورات تتضمن تدريب العاملين بالكشف والتحصيل على كيفية التعامل مع الجمهور وتلبية احتياجتهم.
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