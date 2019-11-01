شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل: تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المعهد ، فى تقرير له اليوم الجمعة ، أن التدفقات على الديون شكلت القدر الأكبر من المبلغ، إذ مثلت 21.3 مليار دولار من التدفقات.
وذكر معهد التمويل الدولى الشهر الماضى أن الأسواق الناشئة استقطبت تدفقات للمحافظ بقيمة 37.7 مليار دولار فى سبتمبر، ومثلت الديون القدر الأكبر من تلك القيمة.
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