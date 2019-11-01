الاقتصاد

معهد التمويل: تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل: تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد التمويل الدولى، إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار فى أكتوبر، فى الوقت الذى استمر فيه تأثر المستثمرين بالضبابية المرتبطة بتوترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

 

وأضاف المعهد ، فى تقرير له اليوم الجمعة  ، أن التدفقات على الديون شكلت القدر الأكبر من المبلغ، إذ مثلت 21.3 مليار دولار من التدفقات.

 

Advertisements
وقال معهد التمويل "نعتقد أن آفاق تدفقات الأسهم للأسواق الناشئة بخلاف الصين تظل صعبة فى ضوء المبالغ الكبيرة من الأموال الساخنة التى ذهبت إلى الأسواق الناشئة بالفعل فى السنوات القليلة الماضية".

 

وذكر معهد التمويل الدولى الشهر الماضى أن الأسواق الناشئة استقطبت تدفقات للمحافظ بقيمة 37.7 مليار دولار فى سبتمبر، ومثلت الديون القدر الأكبر من تلك القيمة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معهد التمويل: تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا